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برشلونة يضحي بـ3 لاعبين من أجل صفقة القناص

السبت 27/مارس/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني وضع خطة من أجل الحصول على خدمات النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت فضائية كواترو الإسبانية إلى أن خولان لابورتا قرر التضحية بثلاثة لاعبين من الأسماء الثقيلة داخل برشلونة من أجل تمويل صفقة النجم النرويجي.

وأكدت الفضائية الإسبانية أن لابورتا وضع نجم بروسيا دورتموند كأولوية له في الصيف المقبل من أجل تدعيم خط الهجوم خاصة في ظل عدم قدره الدنماركي مارتن برايثوايت على قيادة هجوم البرسا في الموسم الحالي.

وأفادت الفضائية الإسبانية بأن كلا من الثنائي الفرنسي أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي بالإضافة إلي البرازيلي فيليب كوتينيو لهم الأولية في قائمة رئيس برشلونة للحصول على هالاند.

وألمحت الفضائية الإسبانية أن إيرلينج هالاند تقدر قيمته بحوالي 150 مليون يورو ويرتبط بعقد مع بروسيا دورتموند حتي صيف عام 2024 .

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