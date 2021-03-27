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مفاجآت كبرى في تشكيل مصر المتوقع ضد جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا

السبت 27/مارس/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جزر القمر مساء يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الاثنين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وجاءت تشكيلة مصر المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، الونش، ياسر إبراهيم، عمر جابر.

خط الوسط: محمد النني، السولية، افشة.

خط الهجوم: تريزيجيه، محمد شريف، محمد صلاح.

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