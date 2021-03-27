موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الليجا الإسبانية

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره إيبار، يوم السبت الثالث من شهر أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره إيبار، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.





ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 60 نقطة، بفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين يتواجد إيبار في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.



