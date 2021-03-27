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تعرف على القناة الناقلة لمواجهة مصر وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا
السبت 27/مارس/2021 - 08:02 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جزر القمر يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من تصفيات أفريقيا المؤهلة الي بطولة كأس الأمم.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 4 المشفرة المالكة لحقوق بث تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم.
يذكر أن منتخب مصر قد تأهل الي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة رفقة منتخب جزر القمر بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.
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