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توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن عقار جسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 04:24 ص
العقار المنهار
العقار المنهار
إسماعيل منطاوي
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء اشرف الجندى، العقار المنهار بجسر السويس.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حى السلام أول، بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

كما وجه محافظ القاهرة، بحصر السكان بالتعاون مع قسم شرطة السلام اول، وذلك لتعويضهم وحدات سكنية بديلة.

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