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ياسمين الخيام: والدي رفض تسجيلي للقرأن الكريم بصوتي .. تعرف على السبب!

السبت 27/مارس/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
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قالت الحاجة ياسمين الخيام ابنه الشيخ محمود خليل الحصري،  إن شركة صوت القاهرة عرضت عليها تسجيل القرأن الكريم بصوتى . 

وأضافت ياسمين  خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة ،  لم أقم بتسجيله بسبب رفض والدى و قال لى هى البلد ناقصة بقى لما هتيجى انتى تسجلي القرأن بصوتك .

وعلي جانب اخر كشفت  الحاجة ياسمين الخيام ابنه الشيخ محمود خليل الحصرى ان اسمها الحقيقى إفراج ، اما ياسمين  فكان اسم الشهرة .

واشارت ياسمين الخيام  ان الملحن الكبير رياض السنباطى هو من اختارها لغناء التواشيح الدينية

وقال الاستاذ رياض السنباطى عندما اختارني قال انا توخيت جودة الاداء عن شهرة الاسماء ، وقمت باداء العديد من الادوار الدينية والاغاني والتواشيح الدينية ومنها  ، ام النبى ، سيد الخلق ، على هامش السيرة   .

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة الحياة

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