ياسمين الخيام: والدي رفض تسجيلي للقرأن الكريم بصوتي .. تعرف على السبب!





قالت الحاجة ياسمين الخيام ابنه الشيخ محمود خليل الحصري، إن شركة صوت القاهرة عرضت عليها تسجيل القرأن الكريم بصوتى .





وأضافت ياسمين خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس المذاع على قناة الحياة ، لم أقم بتسجيله بسبب رفض والدى و قال لى هى البلد ناقصة بقى لما هتيجى انتى تسجلي القرأن بصوتك .





وعلي جانب اخر كشفت الحاجة ياسمين الخيام ابنه الشيخ محمود خليل الحصرى ان اسمها الحقيقى إفراج ، اما ياسمين فكان اسم الشهرة .





واشارت ياسمين الخيام ان الملحن الكبير رياض السنباطى هو من اختارها لغناء التواشيح الدينية





وقال الاستاذ رياض السنباطى عندما اختارني قال انا توخيت جودة الاداء عن شهرة الاسماء ، وقمت باداء العديد من الادوار الدينية والاغاني والتواشيح الدينية ومنها ، ام النبى ، سيد الخلق ، على هامش السيرة .





يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة الحياة