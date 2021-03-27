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الأهالي يساعدون الحماية المدنية في البحث عن جثث العقار المنهار بجسر السويس
السبت 27/مارس/2021 - 04:33 ص
إسماعيل منطاوي
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بادر عدد من الأهالي بمساعدة الحماية المدنية في رفع أنقاض العقار المنهار في جسر السويس، والبحث عن جثث وسط أنباء عن وقوع الكثير من الضحايا.
إلى ذلك، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء اشرف الجندى، العقار المنهار بجسر السويس.
ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حى السلام أول، بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.
كما وجه محافظ القاهرة، بحصر السكان بالتعاون مع قسم شرطة السلام اول، وذلك لتعويضهم وحدات سكنية بديلة.
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