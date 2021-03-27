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الأهالي يساعدون الحماية المدنية في البحث عن جثث العقار المنهار بجسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 04:33 ص
الأهالي يساعدون الحماية المدنية
الأهالي يساعدون الحماية المدنية
إسماعيل منطاوي
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بادر عدد من الأهالي بمساعدة الحماية المدنية في رفع أنقاض العقار المنهار في جسر السويس، والبحث عن جثث وسط أنباء عن وقوع الكثير من الضحايا.

إلى ذلك، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء اشرف الجندى، العقار المنهار بجسر السويس.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حى السلام أول، بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

كما وجه محافظ القاهرة، بحصر السكان بالتعاون مع قسم شرطة السلام اول، وذلك لتعويضهم وحدات سكنية بديلة.

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