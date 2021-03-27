عاجل.. شاهد عيان يروي لـ"الفجر" تفاصيل لحظات الرعب في انهيار عقار جسر السويس

قال شاهد عيان على واقعة انهيار عقار بجسر السويس في تصريحات خاصة "للفجر" أنهم فوجئوا بصوت انفجار شديد فأسرعوا تجاه الصوت وفوجئوا بالعقار المنهار.





وأضاف شاهد العيان أنه يوجد أسفل العقار المنهار مصنع قماش، وبه عمال سودانين وسوريين، لافتا إلى أنه يتواجد الآن ضحايا كثيرة تحت الأنقاض وتم الدفع بسيارات الإسعاف والمطافي للسيطرة على الحادث.





وأوضح الشاهد العيان أن العقار المنهار هو أقدم عقار فى الشارع وهو يسمى "عمارة الثلاجة" وأنهم انتشلوا 4 أشخاص حتى الآن.





وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض، ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.



