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محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار المنهار بالسلام

السبت 27/مارس/2021 - 04:45 ص
محافظ القاهرة يتفقد العقار
محافظ القاهرة يتفقد العقار
إسماعيل منطاوي
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تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٣ حالة اصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.
محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار المنهار بالسلام
محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار المنهار بالسلام
محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار المنهار بالسلام
محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار المنهار بالسلام
محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار المنهار بالسلام
محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار المنهار بالسلام

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عقار جسر السويس بوابة الفجر الفجر العقار المنهار

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