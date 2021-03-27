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عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 05:01 ص
انهيار عقار بجسر السويس
انهيار عقار بجسر السويس
إسماعيل منطاوي
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رصدت كاميرا بوابة الفجر، صورا توثق حجم الدمار الذي حدث في واقعة انهيار عقار بمنطقة جسر السويس في محافظة القاهرة.

ويبدو من الصور سقوط العقار على سيارة كانت في موقع الحادث ما أدى إلى تحطمها.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٣ حالة اصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)
عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)

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عقار جسر السويس بوابة الفجر انهيار عقار الفجر

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