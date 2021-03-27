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ياسمين الخيام تكشف عن اسمها الحقيقي لعمرو الليثي

السبت 27/مارس/2021 - 06:15 ص
بوابة الفجر
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قالت الحاجة ياسمين الخيام ابنه الشيخ محمود خليل الحصري، إن اسمها الحقيقى إفراج ، أما ياسمين  فكان اسم الشهرة. 

وأضافت ياسمين  خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" ، "السبب فى هذا الاسم اصدقاء والدها عندما أبلغ بانه رزق بأنثى قالوا ليه سميها إفراج".

وأشارت، في سياق منفصل إلى أن الملحن الكبير رياض السنباطى هو من اختارها لغناء التواشيح الدينية

وقال الاستاذ رياض السنباطى عندما اختارني قال انا توخيت جودة الاداء عن شهرة الاسماء ، وقمت باداء العديد من الادوار الدينية والاغاني والتواشيح الدينية ومنها  ، ام النبى ، سيد الخلق ، على هامش السيرة   .

يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت علي شاشة الح

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