الدفع بـ30 سيارة إسعاف في محيط عقار جسر السويس المنهار

فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول محيط العقار المنهار بمنطقة جسر السويس، فيما تواصل قوات الحماية المدنية من جهودها في البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض، حيث تم الدفع بـ 30 سيارة أسعاف لنقل المصابين.





وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض،ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.