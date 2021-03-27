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الدفع بـ30 سيارة إسعاف في محيط عقار جسر السويس المنهار
السبت 27/مارس/2021 - 05:34 ص
داليا عادل
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فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول محيط العقار المنهار بمنطقة جسر السويس، فيما تواصل قوات الحماية المدنية من جهودها في البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض، حيث تم الدفع بـ 30 سيارة أسعاف لنقل المصابين.
وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض،ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.
من جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين
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