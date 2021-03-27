وفاة 4 أشخاص في انهيار عقار جسر السويس المنهار

انتشلت قوات الحماية المدنية جثث 4 أشخاص فى واقعة انهيار عقار بمنطقة جسر السويس محافظة القاهرة، حتى الأن ومازال البحث جارى عن باقى الضحايا والمصابين وحصرهم.





وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض، ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة