انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية

افتتحت الدكتورة الدكتورة إيمان مازن مفوض إدارة اطلس للمأثورات الشعبية والأستاذ أحمد يسرى مدير عام الشباب ونجوى أحمد سيد مدير عام ثقافة أسوان فعاليات الملتقى التراثى الأول لأطلس للمأثورات الشعبية والملتقى الثقافى السابع للشباب والمقامين في الفترة من ٢٦ مارس إلى ٢ أبريل القادم بقصري ثقافة العقاد وتوشكى.





بدأت فاعليات اليوم الأول بافتتاح معرض حرف بيئية اسوانية، معرض للفنون التشكيلية للفنانة د. سالى سمير الحريرى ود. منى فتحى بحضور العميد ناصر عبد الرازق عميد كلية التربية النوعية بجامعة اسوان، تضمن المعرض عدد من اعمال المشاركين طباعة وخزف، ومعرض صور فوتوغرافية صور أطلس.





ثم بدأت فعاليات افتتاح الملتقيان بالسلام الجمهورى ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء قطار سوهاج

ثم رحب أحمد يسرى بالحضور وأشار ان هذا الملتقى الثاننى الذى يقام ملتقى باسوان وقدم مدربى الورش وتنمى ان يستفيد الجميع من الفعاليات.





وتحدثت إيمان عن ملتقى التراث الأول وأنها سعيدة بإقامته باسوان، وأن أهمية الملتقى المطلقة ووالتى تحافظ على الجذور البذور والتاريخ المصرى، وأطلس يختص بتوثيق التراث والحفاظ عليه وأنه صوت الثقافة المصرية والهوية المصرية.





دعت الحضور فعاليات الملتقى للتعلم من خلال ورش الجمع الميدانى والمحاضرات للحفاظ على التراث الثقافى لانه الهوية واستلامة عن طريق الحرفة والفعاليات المميزة من خلال الملتقى.





وألقت نجوى كلمتها التى رحبت من خلالها بالحضور ونقلت تحيات الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة للحضور، وأعربت عن سعاتها بإقامة الملتقات بمحافظة اسوان عاصمة الثقافة الأفريقية وتمنت أن يستفيد الجميع منها.





وأضاف يسرى أن الأسبوع يتضمن عددا من الزيارات والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، وقدم مدربى الورش وهى"ورشة حرف بيئية فى مجال "الديكوباج" المهندسة نسرين مجدى، ورشة حرف بيئية فى مجال "الطرق على النحاس" الاستاذ جلال عبد الخالق، ورشة " مشغولات جلدية" د. ناهد أمين، ورشة "الأركت" المدرب سعيد محمد سعيد، ورشة "الدراما المسرحية" المخرج أسامة عبد الرؤوف، ورشة أدبية الشاعر والكاتب حسنى الأتلاتى.



