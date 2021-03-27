Advertisements

انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية

السبت 27/مارس/2021 - 06:05 ص
جانب من الملتقى
جانب من الملتقى
فتح الله رضوان
Advertisements
افتتحت الدكتورة الدكتورة إيمان مازن مفوض إدارة اطلس للمأثورات الشعبية والأستاذ أحمد يسرى مدير عام الشباب ونجوى أحمد سيد مدير عام ثقافة أسوان فعاليات الملتقى التراثى الأول لأطلس للمأثورات الشعبية والملتقى الثقافى السابع للشباب والمقامين في الفترة من ٢٦ مارس إلى ٢ أبريل القادم بقصري ثقافة العقاد وتوشكى.

بدأت فاعليات اليوم الأول بافتتاح معرض حرف بيئية اسوانية، معرض للفنون التشكيلية للفنانة د. سالى سمير الحريرى ود. منى فتحى بحضور العميد ناصر عبد الرازق عميد كلية التربية النوعية بجامعة اسوان، تضمن المعرض عدد من اعمال المشاركين طباعة وخزف، ومعرض صور فوتوغرافية صور أطلس.

ثم بدأت فعاليات افتتاح الملتقيان بالسلام الجمهورى ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء قطار سوهاج
ثم رحب أحمد يسرى بالحضور وأشار ان هذا الملتقى الثاننى الذى يقام ملتقى باسوان وقدم مدربى الورش وتنمى ان يستفيد الجميع من الفعاليات.

وتحدثت إيمان عن ملتقى التراث الأول وأنها سعيدة بإقامته باسوان، وأن أهمية الملتقى المطلقة ووالتى تحافظ على الجذور البذور والتاريخ المصرى، وأطلس يختص بتوثيق التراث والحفاظ عليه وأنه صوت الثقافة المصرية والهوية المصرية.

دعت الحضور فعاليات الملتقى للتعلم من خلال ورش الجمع الميدانى والمحاضرات للحفاظ على التراث الثقافى لانه الهوية واستلامة عن طريق الحرفة والفعاليات المميزة من خلال الملتقى.

وألقت نجوى كلمتها التى رحبت من خلالها بالحضور ونقلت تحيات الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة للحضور، وأعربت عن سعاتها بإقامة الملتقات بمحافظة اسوان عاصمة الثقافة الأفريقية وتمنت أن يستفيد الجميع منها.

وأضاف يسرى أن الأسبوع يتضمن عددا من الزيارات والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، وقدم مدربى الورش وهى"ورشة حرف بيئية فى مجال "الديكوباج" المهندسة نسرين مجدى، ورشة حرف بيئية فى مجال "الطرق على النحاس" الاستاذ جلال عبد الخالق، ورشة " مشغولات جلدية" د. ناهد أمين، ورشة "الأركت" المدرب سعيد محمد سعيد، ورشة "الدراما المسرحية" المخرج أسامة عبد الرؤوف، ورشة أدبية الشاعر والكاتب حسنى الأتلاتى.

ويتضمن ملتقى التراث الأول العديد من الفعاليات منها عرض السيرة الهلالية الشاعر عزت قرشى، ورش حكى شعبى، حلقات نقاشية فى التقاليد والمعتقدات فى الثقافة الشعبية والطقوس والاحتفالات.
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية
انطلاق فاعاليات ملتقى التراث الأول والسابع للشباب بأسوان عاصمة الثقافة الافريقية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطار سوهاج بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 4 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يضحي بـ3 لاعبين من أجل صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 12 ساعة

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 17 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

استمرار القوافل الثقافية بثقافة أسوان

"تدريب وتأهيل الباحثين".. صناعة البردي تدخل قائمة التراث الحضاري بالشرقية

"إسرائيل تشن غارات على قطاع غزة".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

محافظ أسوان يفتتح فعاليات الملتقى الثقافي الثاني لشباب المحافظات الحدودية (صور)

انطلاق فعاليات مهرجان فنون البادية في أسوان (فيديو)

أطفال أسوان يشاركون في فعاليات "دمج أطفال المناطق الحدودية"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:18 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها