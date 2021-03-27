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عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 06:06 ص
انهيار عقار بجسر السويس
انهيار عقار بجسر السويس
إسماعيل منطاوي
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كشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن الحصيلة الأولية لضحايا حادث انهيار عقار في منطقة جسر السويس، موضحا أن الحادث أسفر عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة 24 آخرين، وما زال العمل على رفع الأنقاض مستمرا.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٣ حالة اصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

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عقار جسر السويس انهيار عقار الفجر

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