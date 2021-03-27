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الحماية المدنية تنقذ رضيعة من تحت أنقاض عقار جسر السويس

السبت 27/مارس/2021 - 06:19 ص
عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
إسماعيل منطاوي
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تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ طفلة رضيعة، في أثناء رفع أنقاض العقار المنهار بجسر السويس.

من جانبه، توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٣ حالة اصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

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