مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين

كشفت مصادر، أن العقار المنهار في منطقة جسر السويس، كان حاصلا على تراخيص من الحي، إلا أن الطوابق الأربعة الأخيرة لم يحصل على ترخيص لها.





وأضافت المصادر لـ"الفجر"، أن صاحب العقار كان قد تقدم بطلب للتصالح، ودفع مقدما للتصالح.





وأشارت المصادر إلى أن العقار كان به مصنعا للملابس وحصل على قرار بالغلق إلا أنه تم فتحه للعمل مرة أخرى.





من جانبه، توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين.





تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).





على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٣ حالة اصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض.



