Advertisements

مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين

السبت 27/مارس/2021 - 06:26 ص
العقار المنهار
العقار المنهار
إسماعيل منطاوي
Advertisements
كشفت مصادر، أن العقار المنهار في منطقة جسر السويس، كان حاصلا على تراخيص من الحي، إلا أن الطوابق الأربعة الأخيرة لم يحصل على ترخيص لها.

وأضافت المصادر لـ"الفجر"، أن صاحب العقار كان قد تقدم بطلب للتصالح، ودفع مقدما للتصالح.

وأشارت المصادر إلى أن العقار كان به مصنعا للملابس وحصل على قرار بالغلق إلا أنه تم فتحه للعمل مرة أخرى.

من جانبه، توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٣ حالة اصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين
مصادر: عقار جسر السويس كان به 4 طوابق ومصنع مخالفين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار عين شمس عقار جسر السويس الفجر العقار المنهار

أخبار تهمك

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 9 ساعات

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 11 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 4 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 9 ساعات

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن عقار جسر السويس

منذ ساعتين و 7 دقيقة

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 16 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

مصرع أم و3 أبناء إثر انهيار عقار بالشرابية

شاهد.. محافظ القاهرة يكشف آخر تطورات انهيار عقار قصر النيل

شاهد.. محافظ القاهرة: لا نستطيع استباق الأحداث في سبب انهيار عقار القصر العيني

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن عقار جسر السويس

محافظ القاهرة يشرف على عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار المنهار بالسلام

عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:18 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها