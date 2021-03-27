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ياسمين الخيام: الشيخ الحصري عاش خادما للقرآن
السبت 27/مارس/2021 - 07:12 ص
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قالت الحاجة ياسمين الخيام ابنه الشيخ محمود خليل الحصري، إن الشيخ الحصري رحمه الله عاش حياته عاشقا للقرآن الكريم ومحبا لتلاوته فكان دائما يقول اهم حاجة في حياتي ، وأنا خادم للقرآن
وأضافت ياسمين خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" ، أن صوت والدها مازال راسخًا فى اذهان اهالي مصر والوطن العربي.
وتابعت: "الحمد لله ذكرى وفاته الاربعين هذا العام، توافقت مع مولد النبى صلى الله عليه وسلم، مضيفة:
"قلب الشيخ الحصري به القرأن الكريم وعاش بالقران طيلة حياته
"قلب الشيخ الحصري به القرأن الكريم وعاش بالقران طيلة حياته
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