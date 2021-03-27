ياسمين الخيام: الشيخ الحصري عاش خادما للقرآن





قالت الحاجة ياسمين الخيام ابنه الشيخ محمود خليل الحصري، إن الشيخ الحصري رحمه الله عاش حياته عاشقا للقر آ ن الكريم ومحبا لتلاوته فكان دائما يقول اهم حاجة في حياتي ، وأنا خادم للقر آ ن





وأضافت ياسمين خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" ، أن صوت والدها مازال راسخًا فى اذهان اهالي مصر والوطن العربي.





وتابعت: "الحمد لله ذكرى وفاته الاربعين هذا العام، توافقت مع مولد النبى صلى الله عليه وسلم، مضيفة:

"قلب الشيخ الحصري به القرأن الكريم وعاش بالقران طيلة حياته







