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ياسمين الخيام: الشيخ الحصري عاش خادما للقرآن

السبت 27/مارس/2021 - 07:12 ص
بوابة الفجر
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قالت الحاجة ياسمين الخيام ابنه الشيخ محمود خليل الحصري، إن الشيخ الحصري رحمه الله عاش حياته عاشقا للقرآن الكريم ومحبا لتلاوته فكان دائما يقول اهم حاجة في حياتي ، وأنا خادم للقرآن 

وأضافت ياسمين  خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" ، أن  صوت والدها مازال راسخًا فى اذهان اهالي مصر والوطن العربي.

وتابعت: "الحمد لله ذكرى وفاته الاربعين هذا العام، توافقت مع مولد النبى صلى الله عليه وسلم، مضيفة: 
"قلب الشيخ الحصري  به القرأن الكريم وعاش بالقران طيلة حياته 


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