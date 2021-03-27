عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

رصدت عدسة بوابة الفجر، لحظة نقل جثامين المتوفين في حادث انهيار عقار في منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة.





إلى ذلك، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء اشرف الجندى، العقار المنهار بجسر السويس.





ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حى السلام أول، بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.



