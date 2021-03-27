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عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
السبت 27/مارس/2021 - 07:27 ص
إسماعيل منطاوي/ تصوير: بلال أحمد
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رصدت عدسة بوابة الفجر، لحظة نقل جثامين المتوفين في حادث انهيار عقار في منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة.
إلى ذلك، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء اشرف الجندى، العقار المنهار بجسر السويس.
ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حى السلام أول، بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.
كما وجه محافظ القاهرة، بحصر السكان بالتعاون مع قسم شرطة السلام اول، وذلك لتعويضهم وحدات سكنية بديلة.
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