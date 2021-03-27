Advertisements

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

السبت 27/مارس/2021 - 07:27 ص
لحظة نقل الجثامين
لحظة نقل الجثامين
إسماعيل منطاوي/ تصوير: بلال أحمد
Advertisements
رصدت عدسة بوابة الفجر، لحظة نقل جثامين المتوفين في حادث انهيار عقار في منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة.

إلى ذلك، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء اشرف الجندى، العقار المنهار بجسر السويس.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رئيس حى السلام أول، بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية.

كما وجه محافظ القاهرة، بحصر السكان بالتعاون مع قسم شرطة السلام اول، وذلك لتعويضهم وحدات سكنية بديلة.
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)
عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار جسر السويس المنهار عقار جسر السويس الكم الفجر

أخبار تهمك

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 6 ساعات

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ 36 دقيقة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يضحي بـ3 لاعبين من أجل صفقة القناص

منذ ساعة و نصف

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 13 ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 10 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 18 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

إحالة رئيس الحي للتحقيق.. 5 إجراءات سريعة جراء عقار شبرا المنهار

متحدث محافظة القاهرة يكشف تفاصيل انهيار عقار قصر النيل

توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن عقار جسر السويس

الأهالي يساعدون الحماية المدنية في البحث عن جثث العقار المنهار بجسر السويس

عقار جسر السويس انهار على سيارة كانت في الشارع.. شاهد ماذا فعل بها (صور)

مصادر: عقار جسر السويس كان به مصنع ملابس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:18 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها