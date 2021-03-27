اجتماع الأسرة بكاتدرائية السيدة العذراء يستضيف الأنبا باخوم

استقبل مساء أمس اجتماع أسرة الناصرة بكاتدرائية السيدة العذراء للاقباط الكاثوليك بمدينة نصر، نيافة الانبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية، وذلك بدعوة من الأنبا يوحنا قلتة، المعاون البطريركي الشرفي.





وألقى نيافة المطران كلمة اللقاء بعنوان "فرح الحب"، مركزًا على "سنة القديس يوسف"، التي أعلنها قداسة البابا فرنسيس، كما دار الحديث أيضًا حول السنة الرعوية الجديدة "سنة العائلة".