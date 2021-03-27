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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 27 مارس 2021.. "لا تنغمس في الكسل"

السبت 27/مارس/2021 - 07:48 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 27 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 27 مارس 2021.

برج الحمل: قد تكون مدعوًّا لحفل لاتعرف فيه أحد لكن جاذبيّتك تذيب جبل الجليد خلال ثوان بمشيئة الله تَعَالى، السّينما والفنّ مادّة حواريّة مناسبة للبدء بالحوار.

برج الثور: فى تجمّع عائلى فوضعك لضوابط وحواجز على لسانك قبل التحدث يُنقذك من متاعب أنت فى غنىً عنها، لتقل خيرًا أو لتسكت.

برج الجوزاء: تبدو مُتفرّغًا لأداء الأنشطة الإجتماعية وزيارتك التى لاتحمل سوى الحب وصلة الرّحم،لاتنْسَ التواصل مع شخص خارج قائمة الأقارب، ولو هاتفيًا.

برج السّرطان: تُمطر من حولك بجرعات مُرتفعة من الحنان،بدءًا بالحبيبة وإنتهاءً بأطفال العائلة الصغار،الفقراء والمُحتاجون لهم نصيب من عطفك بمشيئة الله تَعَالى.

برج الأسد: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه يحتوى على قدر كبير من العجرفة والغرور، إحترس من ألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى الثروة.

برج العذراء: قد تضطر للمَيْل على أحد شيوخ العئلة لإقتراض بعض المال لتسير المركب، لاعيب إن كانت نيّتك الإقتراض وإرجاع المال بأقرب فرصة مُمكنة.

برج الميزان: مساعدتك لزوجتك أووالدتك فى أعمال المنزل مفيد لتحسين الروابط الأسريّة، القليل من المُساعدة فى أعمال المنزل لن يُؤذيك.

برج العقرب: كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ فى عائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة أثناء زيارتك بمشيئة الله تَعَالى، لك بصمة خاصّة فلا تبخل بها.

برج القوس: إستعمل الحسّ الفكاهى وروح المرح لتلطيف الأجواء السّاخنة بين أفراد العائلة أو الأصدقاء المتخاصمين، بعيدًا عن الإنتقاد اللاذع.

برج الجدى: الإنغماس فى الكسل والوخم فى المنزل قد يتسبب فى شعور بالكآبة، على الأقل قم بإصلاح المعطوب من أجهزة المنزل أو تلبية المشتروات المنزليّة.

برج الدّلو: الأسوار المرتفعة تصنع جيرانًا جيدين، طبق هذه الفكرة بكل لطف مع جيرانك وأقربائك ولا تسمح للطيبين بالتطفل على شئونك الخاصة.

برج الحُوت: زيارة دورالعبادة وأداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

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