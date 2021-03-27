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ياسمين الخيام: رياض السنباطي هو من اختارني لغناء التواشيح الدينية

السبت 27/مارس/2021 - 07:54 ص
بوابة الفجر
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قالت الحاجة ياسمين الخيام ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، إن التواشيح الدينية التى أدتها خرجت بهذا الشكل نتيجة لتربيتها والنشئة الدينية  والقرأنية .

وأضافت ياسمين  خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، أن رياض السنباطى عندما اختارني قال انا توخيت جودة الاداء عن شهرة الاسماء.

وأشارت إلى أنها قدمت  العديد من الادوار الدينية والاغاني والتواشيح الدينية ومنها ، ام النبى ، سيد الخلق ، على هامش السيرة   .


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