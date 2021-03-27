كشفت مصادر لـ"بوابة الفجر، عن سبب انهيار عقار بمنطقة جسر السويس، حيث إن العقار كان يوجد أسفله مصنع ملابس ملك شخص سوري الجنسية، ولكنه كان بدون ترخيص وأراد صاحب المصنع عمل توسعات بداخله فأثّرت هذه التوسيعات على أساس العمارة وأدت لانهيارها بالكامل.



وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.



ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة..



ومن جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين.