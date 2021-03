أعلنت النجمة ماندي مور عن عودتها من جديد لتصوير مشاهدها في الموسم الجديد من مسلسلها الشهير this is us.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي نشرتها ماندي عبر صفحتها الرسمية على موقع انتسجرام، وكانت تمثل اول ظهور لها بعد الحمل.

واستقبل ماندي مولودها الأول منذ شهرين، تغيبت بسبب ذلك عن العمل بالموسم الجديد.