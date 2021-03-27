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إخلاء المباني المجاورة لعقار جسر السويس المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 08:01 ص
العقار المنهار
العقار المنهار
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة لعقار جسر السويس المنهار وأخلائها من السكان.

وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.

ومن جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين

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