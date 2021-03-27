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تسجيل أكثر من 3 آلاف وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

السبت 27/مارس/2021 - 08:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم السبت، 3.650 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال اليوم الأخير، ما يشكل حصيلة يومية قياسية للوفيات.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 84.245 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

وقالت السلطات الصحية البرازيلية، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد بلغ 12.4 مليون حالة منذ بدء الوباء، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 307 آلاف و112 حالة.

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