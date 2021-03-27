جرحى بانفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

أعلنت السلطات في كولومبيا، اليوم السبت، عن إصابة 16 شخصًا على الأقل فى انفجار سيارة مفخخة غرب البلاد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية، إنه تم نقل شخصين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة إلى مدينة كالي، مشيرة إلى أن معظم الجرحى كانوا من موظفي بلدية كورينتو بمقاطعة كاوكا.

وبحسب مسؤولون، نفذ الهجوم منشقون عن منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" السابقة.

وأكد الرئيس إيفان دوكي، فى رسالة بالفيديو، أن بلاده لن تتوقف عن ملاحقة الإرهاب .