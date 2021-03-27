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تعرف الآن على طرق سداد فاتورة الغاز الكترونيا وتسجيل قراءة العداد من المنزل

السبت 27/مارس/2021 - 09:11 ص
سداد فاتورة الغاز
سداد فاتورة الغاز
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تعرف الآن على طرق سداد فاتورة الغاز الكترونيا وتسجيل قراءة العداد من المنزل

يمكن للمواطنين الآن تسديد فاتوره الغاز الكترونيا و تسجيل قراءه عداد الغاز كل شهر من المنزل دون الذهاب الى اي مكان خاصه في ظل الظروف الحاليه بسبب وباء قرون وخوف الكثير من الاشخاص ازدحام ولا والخروج من البيت فسوف اوضحلكم الطرق التي يمكن بها سداد فاتوره الغاز الكترونيا

طريقه تسجيل قراءه الغاز المنزلي
يمكن للمواطنين في مصر ان يقوموا بتسجيل قراءة عداد الغاز دون الحاجه الى الموظف ليأتي لتسجيل القراءة وذلك عبر موقع شركه الخدمات التجاريه بتروتريد البترولية وبعد ذلك سوف يتحدث قيمة استهلاك الغاز حيث يقوم الشخص نقل مجموعه من الارقام نجيبها على اي فاتوره غاز خاصه برقم العداد وهي رقم المشتاق وقد قامت شركه بتروجيت بشرح كيفيه قراءه العداد وذلك عن طريق قيام الشخص بقراءه خمس ارقام مظلله باللون الاسود تكون موجوده على العداد ويقوم بنقلها وبعد ذلك يتم ادخال قراءه العداد في التاريخ من 1 حتى 15 من كل شهر ويتم سداد قيمه فاتوره عداد الغاز يوم 6 من كل شهر وتكون الارقام المطلوبه هي من اليسار رقم المحافظه والمنطقه واليوميه ورقم القطاع والبلوك والعماره والشقه والفرع وعلى المواقع المهم ان يكون بيت خالتك الارقام في الخانات المحدده في الموقع لشركه الخدمات التجاريه ثم اضغط اعرف

طرق سداد فاتوره الغاز
كشفت  شركة بتروتريد عن عدد من الطرق يمكن من خلالها قيام المواطنين بسداد فاتوره الغاز منها

- خدمه فودافون كاش
- خدمه فوري
- خدمه مصاري
- خدمه امان
- خدمه خدماتي
- خدمه بي
- خدمه ضامن
- خدمه ممكن

وهناك ايضا طرق لتسجيل قراءه الغاز اما عن طريق موقع الشركه عبر الانترنت او من خلال تطبيق الموبايل او عن طريق مندوب الشركه الخدمه العلماء اتصال بالرقم 1122 او عن طريق خدمه الاي في ار على الرقمين الارضي 5727

تعرف الآن على طرق سداد فاتورة الغاز الكترونيا وتسجيل قراءة العداد من المنزل

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سداد فاتورة الغاز الغاز

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