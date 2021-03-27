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موقع استعلام تكافل وكرامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن.. ورابط تقديم الشكاوى والتظلمات

السبت 27/مارس/2021 - 09:23 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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موقع استعلام تكافل وكرامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن.. ورابط تقديم الشكاوى والتظلمات

بدأ موقع استعلام تكافل وكرامة 2021 في فتح أبوابه أمام جميع المواطنين الراغبين في الاستعلام عن توقيت صرف الدفعات الجديدة من معاشات التكافل والكرامة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعدما قررت وزارة التضامن بدء صرف الدفعة عبر منافذ الصرف المعتادة لكل المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2021 بالاسم والرقم القومي، وهذا بجانب فتح باب تقديم التظلمات والشكاوى.

استعلام تكافل وكرامة 2021
قالت وزارة التضامن الاجتماعي بأنها قد فتحت باب الاستعلام عن توقيت صرف دفعة معاش التكافل والكرامة بشكل رسمي منذ بداية الشهر الجاري، حيث يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي ومن ثم يبدأ عمليات البحث عن أحقيته في الحصول على الدفعة الجديدة من المعاش في الفترة المقبلة.

ويمكن الآن الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2021 بالاسم والرقم القومي على النحو التالي:

- توجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت.
- اختر خدمة الاستعلام عن توقيت صرف معاش التكافل والكرامة دفعة مارس.
- قم بكتابة رقم بطاقة الشخص المستفيد.
- اضغط على عرض نتيجة الاستعلام.

موقع الاستعلام عن تكافل وكرامة وتقديم الشكاوى
أطلقت الحكومة المصرية روابط مباشرة تمكن كل المواطنين من تقديم الشكاوى والاستفسارات بخصوص معاشات تكافل وكرامة في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة، وذلك في حالة ما إذا لم يتمكن المواطن من الحصول على دفعات المعاش في الفترة المقبلة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد دعت المواطنين للدخول إلى موقعها الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت: (اضغط هنا)، ومن ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة استعلام معاش تكافل وكرامة 2021 بالاسم ورقم البطاقة والبدء في معرفة تفاصيل أكثر حول توقيت صرف الدفعات الجديدة بشكل دوري.

موقع استعلام تكافل وكرامة 2021 عبر موقع وزارة التضامن.. ورابط تقديم الشكاوى والتظلمات

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وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة 2021

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