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هزة أرضية قوية تضرب اليابان

السبت 27/مارس/2021 - 09:24 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ساحل جزيرة مياكو اليابانية بمحافظة أوكيناوا، صباح اليوم السبت.

 

ووقع الزلزال على بعد حوالى 147 كيلومترا وعمق 153 كيلومترا" شمال مدينة هيرارا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية.

 

وسجل المحيط الهادئ، في وقت سابق، هزة بقوة 4.7 درجة، على بعد 189 كيلومترا من الساحل الشرقى لكامتشاتكا فى الشرق الأقصى الروسي.

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