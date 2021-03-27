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استخراج 4 مصابين من أسفل عقار جسر السويس المُنهار

السبت 27/مارس/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نجح الأهالي بمرافقة قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، في استخراج 4 مصابين من أسفل عقار جسر السويس المُنهار، والذي راح ضحيته 5 أشخاص.



إلى ذلك، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى السلام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من حادث انهيار عقار تقسيم عمر بن الخطاب بحي السلام.

ووجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم.

وأكد محافظ القاهرة أنه فور وقوع الحادث تم رفع حالة الطوارىء القصوى بالمستشفى وتواجد جميع الفرق الطبية لتقديم الخدمة الصحية للمصابين مشيرًا إلى توافر كافة المستلزمات الطبية بالمستشفى.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة ٣ فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و٩ طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب (حي السلام 1).

على الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار حيث تم نقل ٢٣ حالة اصابة إلى مستشفى السلام و٣ حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الأنقاض.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

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