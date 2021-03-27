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موعد عودة علي معلول إلى الأهلي

السبت 27/مارس/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن موعد عودة التونسي علي معلول لاعب الفريق إلى القاهرة.
وكان معلول قد غادر إلى تونس للتأهيل تحت إشراف طبيب منتخب نسور قرطاج، بعد أن تجددت إصابته في العضلة الخلفية.


وحسب مصدر بالأهلي، فإن معلول أخبر الجهاز الفني للمارد الأحمر بموعد عودته وهو نهاية الشهر الجاري وتحديدا 30 مارس.


ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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