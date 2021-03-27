Advertisements

ارتفاع اعداد ضحايا عقار جسر السويس المنهار

السبت 27/مارس/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
كشفت مصادر للفجر عن اعداد الضحايا ليصل ارتفاعها إلي 8 جثث و24 مصابا ومازال البحث مستمر حتي الأن عن الضحايا الأخرين.

وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.

ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.

ومن جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عقار جسر السويس المنهار عقار جسر السويس الفجر

أخبار تهمك

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري مناعة: انتهاء وباء كورونا في هذه الحالة

منذ ساعة و 23 دقيقة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ ثلث ساعة

وجدوها في حضن أمها.. العناية الإلهية تنقذ طفلة رغم وفاة أسرتها في انهيار عقار جسر السويس

منذ ساعتين و 11 دقيقة

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 7 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. العثور على جثث 3 أطفال أسفل عقار حلوان المنهار

أهالي العقار المنهار في منطقة جسر السويس يستغيثون (فيديو)

ننشر الصور الأولى لعقار جسر السويس المنهار

عمليات بحث مكثفة للبحث عن ضحايا عقار جسر السويس المنهار

عاجل.. شاهد عيان يروي لـ"الفجر" تفاصيل لحظات الرعب في انهيار عقار جسر السويس

الدفع بـ30 سيارة إسعاف في محيط عقار جسر السويس المنهار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 ص

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

06:06 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

07:27 ص

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

07:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها