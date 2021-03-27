ارتفاع اعداد ضحايا عقار جسر السويس المنهار

كشفت مصادر للفجر عن اعداد الضحايا ليصل ارتفاعها إلي 8 جثث و24 مصابا ومازال البحث مستمر حتي الأن عن الضحايا الأخرين.



وكان قد تداول عدد من المواطنين مقطع فيديو لانهيار عقار في منطقة جسر السويس، وهم يستغيثون لإخراج السكان من تحت الأنقاض.



ووقع الانهيار في مبنى بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة جسر السويس في القاهرة.



ومن جانبها، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للسيطرة على الموقف، وإنقاذ المواطنين