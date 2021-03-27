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أسامة غريب يكتب: السنباطي المتفرد

السبت 27/مارس/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عاش السنباطى لفنه ولأسرته فقط، فلم يُعرف عنه الشطط وحياة الليل التى ميزت معظم الفنانين الذين انغمسوا فى مغامرات عاطفية تناقلتها الصحافة وتعايشت عليها. لم تجد الصحف والمجلات ما تكتبه عن رياض السنباطى سوى أعماله وفنه، أما أخباره الشخصية فلم تتطرق إليها لأنه لم تكن له أخبار شخصية مما تصلح للنشر. هذا رجل يجلس فى بيته مع زوجته وأبنائه وعوده وموسيقاه وألحانه ولا يغادر البيت إلا للذهاب إلى منزل أم كلثوم لتحفيظها لحنًا أو لاختيار كلمات جديدة، أما سهرات الأنس والمزاج والفرفشة فكان لا يقربها، لأن من شأنها أن تعطله عن مشروعه الذى نذر له كل وقته. ويمكننى القول إن ألحانه لأم كلثوم قد ضمنت له الخلود ومنحته المكانة التى يستحقها، لأنه بدون أم كلثوم ومع شخصيته العازفة عن الأضواء وابتعاده عن الصحافة والتليفزيون وعدم اتخاذه ندماء وصهبجية من الصحفيين وأهل الفن.. كان كل هذا كفيلًا بطمس أخباره ومحاصرة إبداعه، ولا ننسى أن الكثير من الفنانين حتى الموهوبين منهم كانت علاقاتهم سببًا فى نصف ما حصلوا عليه من شهرة على الأقل.

فى الخمسينيات، غنت أم كلثوم لرياض السنباطى وحده، ذلك أنها كانت قد استبعدت القصبجى واتخذته عازفًا فى فرقتها بعد عدة محاولات لحنية لم تنل قبولها، كما كانت فى خصومة ونزاع قضائى مع زكريا أحمد، فنهض السنباطى بالمهمة وقدم أروع ألحانه. ولما بدأت الست تفتش عن نغمات جديدة مع مطلع الستينيات لم يكن السنباطى يعترض، لكنه فقط من فرط حبه لأيقونة الغناء العربى طلب منها أن تعرض عليه ما يقدَّم لها حتى لا تهبط باختياراتها، فرفضت ومضت تتعاون مع غيره بدون تحفّظ. اليوم، يمكننى القول إن هذا الرجل كان على حق فى محاولة فرملتها، فباستثناء ألحان عبدالوهاب فإن ما قدمته أم كلثوم- وإن لم يكن سيئًا- إلا أنه لا يرقى لعظمة كوكب الشرق ومكانتها.

ورغم أن راهب الموسيقى كان يعيش فى حاله ولا يدخل فى معارك فنية مع أحد، إلا أن بليغ حمدى قد وجه إليه نقدًا جارحًا وأساء إليه طبقًا لما نشرته مجلة «الشبكة» فى مطلع السبعينيات، والحكاية أن أم كلثوم قد عهدت إلى بليغ بتلحين قصيدة «من أجل عينيك» لعبدالله الفيصل، لكن يبدو أن بليغ كان مشغولًا بعد أن وصل إلى قمة الشهرة وأصبح الطلب عليه عاليًا فى السينما والمسرح لدرجة أنه أهمل أغنية أم كلثوم ولم يعمل فيها بجدية، بل أهمل مكالماتها ولم ينشغل بالرد عليها. من الطبيعى أنها غضبت جدًا وطلبت من السنباطى رفيق رحلة العمر أن يلحن القصيدة. والحقيقة أن اختيار أم كلثوم لبليغ لتلحين الشعر هو اختيار غريب للغاية، فلم يكن الملحن الشاب الموهوب قد سلك هذا الدرب من قبل، وهو حتى وفاته لم يقدم سوى قصيدة «حبيبتى من تكون» وهى قصيدة متواضعة الكلمات واللحن، لدرجة أن عبدالحليم لم يجرؤ على تقديمها للجمهور.. وللحديث بقية.

المقال نقلاً عن "المصري اليوم". 

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