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مدرب الجزائر يوجه رسالة قوية قبل تصفيات كأس العالم 2022

السبت 27/مارس/2021 - 09:39 ص
بوابة الفجر
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وجه جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، رسالة قوية بالتحذير من القيام بما وصفه بألعاب خطيرة، تجعل الفريق ضحية للصراعات، وتقلل حظوظه في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022.


قال بلماضي في تصريحات للصحافيين، عقب عودة بعثة المنتخب الجزائري، اليوم الجمعة، قادمة من زامبيا، بعد خوضها مباراة أمام منتخبها في تصفيات كأس أمم أفريقيا: "مرتبط مع بلدي، نملك مشروعاً موحداً، ليس مشروع بلماضي، أنا جزء فقط من هذا المشروع، الشعب الجزائري يدرك حقيقة الأمور، وكل ما يحدث، أنا رياضي ولست سياسياً".


وأضاف: "يجب أن تكون الأجواء واضحة ونظيفة، لكن للأسف نلاحظ عكس ذلك، لذا يجب على بعض الأطراف الانتباه لما يقومون به، نحن مقبلون على تصفيات المونديال، وعلى كل شخص تحمل مسؤوليته، والقيام بدوره وحذار من القيام بألعاب خطيرة".


وشدد بلماضي في التصريحات التي نقلتها صحيفة النهار في موقعها الإلكتروني، عزمه ولاعبوه على تحقيق حلم الجماهير بالتأهل لنهائيات كأس العالم.

كانت مصادر عديدة تحدثت عن غضب بلماضي، بسبب الظروف التي تحيط بالمنتخب جراء الخلاف العميق بين وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة الذي اضطر إلى تحديد موعد جمعيتيه العموميتين العادية والانتخابية ليومي 5 و15 من أبريل المقبل، قبل تكييف لوائحه الأساسية، مثلما طالب به الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، الذي هدده بـ"العقوبات المنصوص عليها".

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