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أنس جابر تتأهل لثالث أدوار ميامي على حساب الإسبانية بادوسا

السبت 27/مارس/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
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تأهلت التونسية أنس جابر إلى ثالث أدوار بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الإسبانية باولا بادوسا.


وتمكنت جابر المصنفة الـ30 عالمياً من هزيمة بادوسا بنتيجة 7-6 (8-6) و5-7 و7-5 في ساعتين و36 دقيقة.


وتواجه جابر في الدور الثالث الأمريكية صوفيا كينين المرشحة الرابعة للقب والمصنفة الرابعة عالمياً التي تغلبت بدورها في الدور الثاني على الألمانية أندريا بيتكوفيتش بواقع 6-7 (6-8) و6-1 و6-3.

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أنس جابر تتأهل لثالث أدوار ميامي على حساب الإسبانية بادوسا

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