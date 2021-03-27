أنس جابر تتأهل لثالث أدوار ميامي على حساب الإسبانية بادوسا

تأهلت التونسية أنس جابر إلى ثالث أدوار بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد تغلبها على الإسبانية باولا بادوسا.









وتمكنت جابر المصنفة الـ30 عالمياً من هزيمة بادوسا بنتيجة 7-6 (8-6) و5-7 و7-5 في ساعتين و36 دقيقة.









وتواجه جابر في الدور الثالث الأمريكية صوفيا كينين المرشحة الرابعة للقب والمصنفة الرابعة عالمياً التي تغلبت بدورها في الدور الثاني على الألمانية أندريا بيتكوفيتش بواقع 6-7 (6-8) و6-1 و6-3.