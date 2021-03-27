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تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على وقوع حادثتي تصادم قطار سوهاج، والسفينة الجانحة، قائلا: "أنا هقول كلمتين ورزقي على الله".

ووجه "أديب"، إلى القيادة السياسية، والمصريين، قائلا: "يا مصريين ويا ريس.. حادثتين ورا بعض "القطار، وجنوح السفينة".. الناس اللي قالوا اتصالحوا معانا هما اللي كانوا بيسخنوا علينا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك تقارير تفيد أن واقعة السفينة الجانحة ستؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي 10 مليارات دولار، معلقا منفعلا: "طب واللي عمل الكورونا خسر العالم كام.. ولا حد فتح بؤه".

وأضاف، "أنا بقول الكلمتين دول ورزقي على الله.. انتوا بتتكلموا على حادثة، والكورونا مش هنتكلم عليها خسرت العالم كام".

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