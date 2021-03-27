ميانمار: مقتل ما لا يقل عن 4 متظاهرين على أيدي قوات الأمن

فتحت قوات الأمن في ميانمار، النار على حشد احتج خارج مركز للشرطة في يانغون العاصمة التجارية في الساعات الأولى من صباح السبت، وقتل 4 أشخاص على الأقل.

وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص في الحادث الذي وقع في ضاحية دالا بالمدينة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميانمار ناو".

وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، أن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 300 شخص في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في 1 فبراير.

وكانت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة، قالت إن "الجرائم ضد الإنسانية ترتكب بشكل يومي". وتقول الجمعية إن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت أحكام عليهم منذ الانقلاب.