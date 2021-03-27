للمرة الأولى منذ أسابيع.. إسرائيل: ارتفاع بمؤشر تكاثر العدوى بكورونا









ارتفع مؤشر تكاثر العدوى في إسرائيل، لأول مرة منذ عدة أسابيع من انخفاضه التدريجي ليصل إلى 0.59.





وتبلغ نسبة الفحوصات الإيجابية 1.3%، بعد ان رُصدت أمس الجمعة، 830 إصابة جديدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وتظهر بيانات صادرة عن وزارة الصحة صباح اليوم السبت، أن 470 مريضا يعالجون في المستشفيات بحالة خطيرة من إجمالي حوالي 11 ألفا و607 حالة نشطة.





وتوفي خلال 24 ساعة الماضية، سبعة أشخاص لترتفع حصيلة الضحايا الى 6164، فيما تم حتى الآن تطعيم قرابة أربعة ملايين و700 ألف إسرائيلي بالجرعتين من اللقاح.



