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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على 3 مناطق بالمملكة

السبت 27/مارس/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية السطحية خلال الساعات المقبلة، حسبما قال المركز الوطني للأرصاد.

 

وحذر المركز، سكان منطقة الرياض من رياح نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

 

وقال المركز  عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنّ الحالة تشمل (الخرج- الدرعية- الزلفي- العاصمة الرياض- الغاط- المجمعة- المزاحمية- ثادق- حريملاء- رماح)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الرابعة مساءً.                         

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