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أونوش يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضمه.. ورد فعل حسام حسن

السبت 27/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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صرح محمد ماجد أونوش، لاعب الفريق الأول بكرة القدم بنادي طنطا، أنه يشجع الزمالك منذ الصغر.

وقال أونوش خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك فاوضني منذ 4 سنوات وعقدت جلسة مع مرتضى منصور في حضور وكيلي".

وأكمل: "حسام حسن تفاجئ بتلك الجلسة واستبعدني من المشاركة وعوقبت 6 أشهر عندما كنت بالمصري، ورحلت بعد ذلك للانتاج الحربي".

وأضاف: "شعرت بالحزن كثيرا وعندما حاولت معرفة سبب استبعادي قال لي تحدث مع إبراهيم حسن مدير الكرة لكن لم استطع الوصول إليه".

وأتم: "أنا زملكاوي جدا ووالدتي كانت تغضب مني عندما أسجل في الزمالك، وكنت احتفل بتسجيلي لأهدافا أمامهم لرغبتي بالانتقال إليهم".

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