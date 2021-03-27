موعد مباراة بلجيكا أمام التشيك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

يستضيف ملعب إدين أرينا مباراة ناربة تجمع بين منتخب بلجيكا ونظيره التشيك، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بدور المجموعات بتصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر.









وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية، والعاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.









وكان التشيك قد حقق فوزا في افتتاح التصفيات على إستونيا، بسته أهداف مقابل هدفين، ليعتلي صدارة جدول ترتيب المجموعة؛ بعدما خطف أول 3 نقاط له في المسابقة.









كما حقق منتخب بلجيكا فوزا ثمينا على ويلز، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد أول 3 نقاط في مشواره في المركز الثاني.



