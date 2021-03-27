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الطاقة السعودية: لا خسائر في الاعتداء بمقذوف على محطة بترولية بجازان
السبت 27/مارس/2021 - 10:03 ص
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صرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية، بأنه عند الساعة التاسعة وثماني دقائق من مساء أمس الخميس، تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف، ونتج عن الاعتداء نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأكد المصدر، أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية.
كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.
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