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إسبانيا تعلن إصابة 7 أشخاص بعملية دهس وسط البلاد

السبت 27/مارس/2021 - 10:08 ص
الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية
وكالات
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أصيب 7 أشخاص على الأقل، صباح اليوم السبت، بجروح في حادث دهس بسيارة في بلدية يونكيرا دي هيناريس في محافظة غوادالاخارا وسط إسبانيا.

 

وكشفت هيئات الطوارئ الإسبانية، أن من بين المصابين الـ7 تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى.

 

وألقت الشرطة الإسبانية، القبض على المنفذ، الذي فسر أعماله بحالة اليأس التي أصابته بعد حرمانه من حق حضانة أطفاله، وفقًا لوكالة EFE الإسبانية.

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