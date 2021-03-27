الاسبوع الجاري..يحيى الفخراني ينتهي من تصوير مسلسله الجديد"نجيب زاهي زركش"

أوشك الفنان يحيى الفخراني على الإنتهاء من تصوير مسلسله الجديد "نجيب زاهى زركش"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث من المقرر الإنتهاء تمامًا من التصوير نهاية الأسبوع الجاري، ويجسد يحيى الفخراني الأحداث دورًا جديدًا عليه ومختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمها من قبل.



مسلسل "نجيب زاهي زركش"من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادى الفخراني، بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، رامز أمير، كريم عفيفي، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، محمد محمود، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد.



ويُعد مسلسل "نجيب زاهى زركش" التعاون الخامس الذى يجمع بين عبد الرحيم كمال والفنان يحيى الفخراني بعد تقديمهم العديد من المسلسلات الناجحة مثل "شيخ العرب همام"، "الخواجة عبد القادر"، "دهشة"، و"ونوس".