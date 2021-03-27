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انطلاق مؤتمر "المبادئ الشرعية والقانونية في وثيقة الأخوة الإنسانية"

السبت 27/مارس/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، تحت عنوان "المبادئ الشرعية والقانونية في وثيقة الأخوة الإنسانية.. الواقع والمأمول"، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.


وتدور جلسات المؤتمر حول أربعة محاور رئيسة تركز على المبادئ التي تقوم عليها وثيقة الأخوة الإنسانية في مجالات؛ العقيدة والعبادات، والأخلاق والمعاملات، والقانون العام، والقانون الخاص.


ويهدف المؤتمر الذي تشارك فيه كبرى القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، على مدار يومين، إلى نشر المبادئ السامية التي تقوم عليها وثيقة الأخوة الإنسانية في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، وبيان مدى عناية الوثيقة بإعلاء القيم النبيلة في التعايش والاحترام المتبادل، والتسامح والحوار وقبول الآخر.

كما يهدف المؤتمر إلى بيان أثر تطبيق المبادئ الشرعية والقانونية في حفظ النفس البشرية وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحريات وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات، واحترام حقوق المرأة والطفل والضعفاء.

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