الطالع الفلكى السّبت 27/3/2021..عَدْوَى الإبْتِسَامَة!













*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى السّابعة و22 دقيقة صباح غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى التّاسعة و49 دقيقة مَسَاء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 18 برمهات قبطى ، 27 آذار رُومى ، 14 شعبَان ، ميمُون للغاية، إزعاج النّساء على أرض مصراليوم عواقبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - كل مبشوفِك بَحِسّ بحيويّة ونشاط ، حتى الرّحلة اللى بَأضّيها معاكم بِتْمرّعليّا فلحظة.(سعيد عبد الغنى من فيلم حب فوق السحاب-1986)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى العذراء يعنى

زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ،التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك وإزالة التوتّرالذهنى والعصبى أو للتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن ،أنشطة دعم دُور الأيتام وذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات ، إنقاذ القطط والكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال و سُخرية البعض ، إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أومُقابلة غير مُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة خلال لحظات حاسمة فاصلة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*من أكثر الأبراج

ميْلاً لاستشراف الطاقة الإيجابيّة ومُحاولة إستجلابها من خلال التفاؤل والمرح هم أبراج العذراء والحوت والميزان وخلال حلول القمر بأحد تلك الأبراج كاليوم فأنت مدعوّ للتفاؤل والتحدث و التصرف بشكل إيجابى ، لذا فحلول القمر ببرج العذراء يعنى أن تبتسم وتنقل عدوى الإبتسامة لما ومن حولك.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نيولوك أومظهر جديد تتمكن من خلاله بمشيئة الله تَعَالى من كسب مقابلة وظيفيّة أو تقوية مركزك لدى خطيبتك ، أو يوم عسل مع زوجتك.





برج الثور: وقت مُناسب للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش بالحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.





برج الجوزاء: حافظ على الشعرة من الحب والإحترام بينك وبين أحد الأقارب أو الأصهار لتتجنّب مزاح ثقيل لاترغبه ، من كَثُرَ مزاحه قلّت هيبته.





برج السّرطان: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الأسد: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج العذراء: رغبتك مُرتفعة لأداء أعمال الخير والتصدّق على الفقراء، هذا يشمل أسرتك والتى تحتاجك ، الأقربون أولى بمعروفك.





برج الميزان: تعلّمك لغة جديدة فى المساء أثناء وقت الفراغ لها مردود مُثمر على مهنتك ، رغم أن الثمرة قد تكون بعيدة الأجل.





برج العقرب: لاتجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد.





برج القوس: كلامك له مفعول البلسم أوالمرهم لمداواة جروح الآخرين، لكن لا تتطفّل أو تتدخل فيما لايعنيك ، خصوصاً فى شئون الآخرين الشخصيّة.





برج الجدى: رُبّماواجهت تأخيرات لتكتشف أنها كانت لصالحك لتتأكد من المثل القائل كل تأخيرة وفيها خيرة.





برج الدّلو: التفكير فى فرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم فى حدّ ذاته فلا تستخف بتأثير الرّفقة.

برج الحوت: حاول التوفيق بين أفراد أسرتك خاصةً إن كنت مسئولاً عن توزيع مكاسبك أو عواطفك ،لاتوغر الصّدور بالتفرقة بالإبتسامة لأحدهم والعبوس لآخَرْ.







