Advertisements

الخام الأمريكي يسجل خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

السبت 27/مارس/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
Advertisements
 أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات، مع مخاوف تعطل الإمدادات، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.

ويأتي تعافي النفط، بعد خسائر 4 بالمائة بالأمس، وسط مخاوف من أن سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس قد تغلق ممر الشحن الحيوي لأسابيع، مما يضغط على الإمدادات.

وسجلت أسعار الخام الأمريكي خسائر أسبوعية  للمرة الثالثة على التوالي، مع مخاوف تباطؤ الطلب جراء تمديد الإغلاق في أوروبا خوفاً من الموجة الثالثة للوباء.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 6 منصات خلال الأسبوع الجاري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 4.1 بالمائة إلى 60.97 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.8 بالمائة.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 4.2 بالمائة إلى 64.57 دولار للبرميل، ليسجل سجل مكاسب أسبوعية هامشية بنحو 0.06 بالمائة.

أخبار تهمك

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 20 ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 7 ساعات

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 13 ساعة

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 17 ساعة

وجدوها في حضن أمها.. العناية الإلهية تنقذ طفلة رغم وفاة أسرتها في انهيار عقار جسر السويس

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 16 ساعة

استشاري مناعة: انتهاء وباء كورونا في هذه الحالة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

منذ ساعتين و 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 ص

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

06:06 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

03:18 ص

عاجل.. مشاهد صادمة لنقل جثث عقار جسر السويس المنهار (صور)

07:27 ص

مصادر تكشف عن سبب انهيار عقار جسر السويس

07:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها