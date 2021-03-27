الخام الأمريكي يسجل خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات، مع مخاوف تعطل الإمدادات، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.





ويأتي تعافي النفط، بعد خسائر 4 بالمائة بالأمس، وسط مخاوف من أن سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس قد تغلق ممر الشحن الحيوي لأسابيع، مما يضغط على الإمدادات.





وسجلت أسعار الخام الأمريكي خسائر أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، مع مخاوف تباطؤ الطلب جراء تمديد الإغلاق في أوروبا خوفاً من الموجة الثالثة للوباء.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 6 منصات خلال الأسبوع الجاري.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم مايو بنحو 4.1 بالمائة إلى 60.97 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.8 بالمائة.





كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 4.2 بالمائة إلى 64.57 دولار للبرميل، ليسجل سجل مكاسب أسبوعية هامشية بنحو 0.06 بالمائة.