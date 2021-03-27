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ثقة المستهلكين الأمريكيين ترتفع لأعلى مستوى في عام

السبت 27/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
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 ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الشهر الجاري، لتسجل أعلى مستوى في عام.

وأظهرت بيانات جامعة "ميتشجان" الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين إلى 84.9 نقطة خلال مارس، مقارنة مع 76.8 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 83.6 نقطة خلال نفس الفترة.

وأوضحت البيانات: " استمرت معنويات المستهلكين في الارتفاع في أواخر مارس/آذار، لتصل إلى أعلى مستوى في عام واحد بسبب صرف حزمة الإغاثة والتقدم الأفضل من المتوقع في التطعيم".

كما ارتفع مؤشر الطروف الاقتصادية الحالية إلى 93 نقطة خلال مارس/آذار الماضي، مقابل مستوى 86.2 نقطة في الشهر الماضي.

وصعد مؤشر التوقعات المستقبلية إلى مستوى 79.7 نقطة خلال الشهر الجاري، مقارنة مع مستوى 70.7 نقطة في الشهر المنقضي.

فيما سجلت توقعات التضخم مستوى 3.1 بالمائة في الشهر الجاري.

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