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فك الشمع وفتحه مجددا.. مفاجأة بشأن مصنع ملابس بعقار جسر السويس المُنهار

السبت 27/مارس/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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انهار عقار، فجر اليوم الجمعة، مكون من بدروم وأرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس.


وقالت اللواء إبراهيم عوض المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن العقار يحتوي على مصنع بالبدروم وتم غلقه وتشميعه من قبل بتاريخ 7/3، وقام صاحب المصنع بفك الشمع وفتحه مرة أخرى.

وأوضح أنه تم تحرير المحضر رقم ٤٣١٩ جنح السلام اول ضد وليد محمود محمد مواليد ١٩٨٨ ومقيم ٤ م التعمير شيراتون - القاهره - لإدارة مصنع بدون ترخيص وتحويل البدروم لجراج، بتاريخ تحرير المحضر تم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.


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